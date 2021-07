Italia-Belgio 0-0 - La diretta

(Adnkronos) - Italia e Belgio in campo a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020. Gli azzurri con Chiellini e Chiesa nella formazione di partenza, mentre i 'diavoli rossi' recuperano De Bruyne ma non Eden Hazard, che non va nemmeno in panchina.

Prima del fischio d'inizio, le due nazionali si sono inginocchiate. Il Belgio nel corso del torneo ha sempre mostrato il proprio sostegno alla campagna Black Lives Matter. Per la prima volta tutti i giocatori dell'Italia hanno aderito. Contro il Galles, nella terza partita della prima fase, solo 5 azzurri si erano inginocchiati.

Pronti, via e arriva subito un brivido per l'Italia. Un errore di Di Lorenzo innesca Lukaku, l'attaccante dell'Inter entra pericolosamente in area ma viene anticipato da Donnarumma.