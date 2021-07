Fdi: oggi e domani congresso di Azione universitaria

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "C’è ancora bisogno di Azione”, è questo il titolo del secondo congresso nazionale di Azione universitaria, lo storico movimento della destra universitaria, che ha preso il via oggi e terminerà domani a Bologna presso il Savoia Hotel Country House. Una due giorni di incontri e dibattiti dedicati alla ricerca e al futuro dell'università. .

“Il secondo congresso di Azione studentesca –ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani- cade in un momento di crescita e di rafforzamento di Fratelli d’Italia nel Paese ma soprattutto tra i giovani, dai quali dobbiamo ripartire per rilanciare la nostra Nazione e farla uscire dalla pandemia, per dare quel segnale di speranza e di rinnovamento che tutti attendono”.

“L’identità europea –ha sottolineato il capodelegazione Fdi al Parlamento europeo Carlo Fidanza- si è costruita tra castelli e cattedrali, municipi e università. Spetta alla destra italiana ed europea difendere quel patrimonio di valori, che mettano al centro le università come luogo certamente di scambio e di confronto ma anche di studio e di riaffermazione di un’identità culturale”.