Fdi: oggi e domani congresso di Azione universitaria (2)

(Adnkronos) - Per la deputata Augusta Montaruli, “l’importanza di avere un movimento universitario vivo tanto da andare a congresso è strategica per Fdi che continua a formare la sua classe dirigente nei luoghi dello studio e della cultura”.

“L’impegno universitario ha caratterizzato gli anni più belli della mia militanza politica -ha raccontato la deputata Carolina Varchi- Azione universitaria è stata una scelta di libertà per migliaia di giovani universitari che in tutta Italia sceglievano di non omologarsi”. “Fratelli d’Italia –ha dichiarato la deputata e responsabile dipartimento Istruzione di Fdi, Paola Frassinetti- si sta impegnando per incrementare le risorse per il diritto allo studio, soprattutto per aiutare i fuori sede in difficoltà a causa della pandemia. Inoltre, il dipartimento Università negli ultimi mesi ha lavorato per cercare di arginare i danni di una riforma del reclutamento universitario disastrosa, presentata dall'attuale maggioranza”.

Per il deputato e responsabile Cultura di Fdi, Federico Mollicone, “il congresso di Azione universitaria ristabilisce la centralità della formazione e della militanza nella politica. Au è un laboratorio di idee, e le porteremo in Parlamento”.