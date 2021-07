Europei: Vezzali, 'decreto tutela evento sportivo e salute collettiva'

Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - "Il Decreto che ho firmato questo venerdì conclude un iter che ha visto la sintonia e la collaborazione tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, il Ministero della Salute, il Ministero degli Interni ed il Ministero degli Affari Esteri. Mi preme sottolineare lo spirito di grande dedizione e l'impegno profuso dagli uffici per giungere ad un atto che tutela l'evento sportivo, il pubblico che sarà presente allo Stadio Olimpico e soprattutto la salute collettiva in un momento in cui sarebbe un errore abbassare la guardia e pensare che l'emergenza sanitaria mondiale sia conclusa. Ringrazio i Ministri Luciana Lamorgese, Roberto Speranza e Luigi Di Maio per il grande spirito di 'squadra' emerso in questa occasione". Così in una nota la sottosegretaria alla presidenza del consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali.