Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Il numero 10 azzurro, Lorenzo Insigne, si aggiudica il premio 'Star of The Match' dell'Uefa per il match Italia-Belgio dei quarti di finale dell'Europeo vinto 2-1 dai ragazzi di Mancini che si qualificano alla semifinale. L'attaccante napoletano ha segnato il gol del 2-0.