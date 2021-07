Europei: Uefa Festival, fan zone aperta per Ucraina-Inghilterra, misure simili all'Olimpico

Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Per la giornata di domani, sabato 3 luglio resterà aperto al pubblico il Uefa Festival, con accesso su prenotazione per entrambi gli emicicli del Footbal Village in Piazza del Popolo e alla Fan Zone ai Fori Imperiali da effettuarsi sul sito euro2020roma.com inderogabilmente entro le tre ore antecedenti l’inizio di ciascuna delle due gare in programma (quindi entro le 15.00 per la partita Repubblica Ceca - Danimarca delle 18.00 ed entro le 18.00 per la partita Ucraina - Inghilterra delle 21.00).

Per l’accesso è richiesto, solo per la giornata di domani sabato 3 luglio, il rispetto del protocollo Covid similmente a quanto previsto per lo Stadio Olimpico: andrà quindi mostrato in alternativa il Green Pass, il certificato di avvenuta guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi, quello di avvenuta vaccinazione o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Per i tifosi provenienti dal Regno Unito e dall’Ucraina è necessario presentare la documentazione che attesti il termine della quarantena prevista dalla normativa nazionale vigente.