Europei: Svizzera-Spagna 1-1 dopo i tempi supplementari, si va ai rigori**

San Pietroburgo, 2 lug. -(Adnkronos) - Svizzera e Spagna vanno ai calci di rigore per decidere chi sarà la prima semifinalista dei campionati europei. Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo le due squadre terminano sia i tempi regolamentari che quelli supplementari sul punteggio di 1-1. Al vantaggio delle 'furie rosse' grazie all'autogol di Zakaria all'8' replica Shaqiri al 68'. Dal 77' gli elvetici giocano in dieci per l'espulsione di Freuler.