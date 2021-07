Europei: Italia e Belgio si inginocchiano in segno di sostegno a Black Lives Matter

Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - Le nazionali di Italia e Belgio, prima del fischio di inizio del quarto di finale dei campionati europei, si sono inginocchiate in segno di sostegno per Black Lives Matter, il movimento antirazzista. Per gli azzurri è stata la prima volta tutti insieme. La linea decisa dalla squadra italiana è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all'Uefa da parte dell'avversario, in questo caso del Belgio.