Con Scloby il retail diventa sempre più omnicanale

Tra omnicanalità, pagamenti cashless ed intelligenza artificiale, il mondo del retail sta vivendo una profonda trasformazione: soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, caratterizzato da restrizioni e lockdown e dalla necessità di adeguarsi alla situazione dal punto di vista della sicurezza, sono nate nuove esigenze sia da parte dei commercianti che da parte dei consumatori.

Proprio per analizzare questo scenario e raccontare come gli strumenti digitali stiano rappresentando un’ancora di salvezza per realizzare un modello di retail innovativo, più semplice e ottimizzato soprattutto in questa estate di ripartenza, Scloby, proprietaria di una soluzione SW multipiattaforma che sostituisce i registratori di cassa con tablet, smartphone o PC, sarà presente il 6 luglio a It's all Retail, l'appuntamento dedicato a catene e scale-up.

“Gli investimenti nella tecnologia e nell’innovazione influenzeranno sempre più i cambiamenti che già oggi il settore sta cercando di affrontare”, spiega Francesco Messa CEO di Scloby. “In un momento così particolare bisogna puntare alla semplificazione di tutti i processi, partendo dalla digitalizzazione del punto cassa, per far sì che si possano affrontare anche in futuro sfide difficili attraverso soluzioni smart e omnicanale”.

Fondata nel 2013 presso l’I3P e ora parte del Gruppo Zucchetti, Scloby è una pmi innovativa che, partendo dall'esperienza con negozianti e liberi professionisti che spesso non possono accedere a soluzioni tecnologiche semplici ed evolute, ha creato un punto cassa e una piattaforma cloud multipiattaforma che sostituisce i vecchi registratori di cassa con un semplice tablet, smartphone o computer per una gestione smart delle vendite nel locale ed online. Scloby ha infatti creato una soluzione a 360 gradi, personalizzabile a seconda delle richieste del commerciante, dedicata a negozi e ristoranti che possono così gestire la propria attività in maniera efficace, integrando tutti i canali di vendita, amministrare anche da remoto operazioni quotidiane come l’emissione degli scontrini, la fatturazione, la gestione del magazzino, o anche attivare un sito ecommerce per mettere online i propri prodotti e ricevere gli ordini direttamente in cassa, in un’ottica di omnicanalità

Nato per portare in cloud il registratore di cassa, ora Scloby permette anche agli esercenti di introdurre nel punto vendita casse automatiche a disposizione dei clienti per fare acquisti in autonomia, con il vantaggio di ridurre gli assembramenti e le code in cassa. La cassa automatica può essere un semplice tablet posizionato sulla parete o sul tavolo, oppure un kiosk con ampio schermo: in base alla tipologia di attività vengono attivate in automatico funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze del commerciante e dei suoi clienti.

Proprio i chioschi interattivi saranno tra le novità che Scloby racconterà durante l’evento It’s all retail: si tratta di strumenti che possono essere realizzati facilmente e utilizzabili non solo come digital signage per attirare l'attenzione del cliente attraverso immagini e video promozionali, ma anche per consentire di ordinare e pagare direttamente dal chiosco sia cashless che in contanti, grazie alla presenza di un POS integrato e di cassetto che eroga automaticamente il resto, oppure inserire l’ordine ma pagarlo nella cassa con operatore.