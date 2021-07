Beach soccer pronto a ripartire, Lnd presenta la stagione 2021

ROMA (ITALPRESS) - Il beach soccer ufficiale, quello targato Lega Nazionale Dilettanti, ha scelto una formula inedita per presentare la stagione 2021. Dagli studi tv della storica sede del Corriere dello Sport-Stadio di Roma è andato in onda il talkshow, condotto dal direttore Ivan Zazzaroni, con la partecipazione del numero uno della LND, Cosimo Sibilia, e del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer, Roberto Desini. Poco meno di 30 minuti "a tutto beach soccer" per svelare le novità del nuovo tour, che riparte dopo oltre un anno di stop forzato: 17esima edizione del Campionato con Poule Scudetto e Poule Promozione, Coppa Italia, Supercoppa, 10^ competizione femminile e primo storico campionato under 20. Confermata la copertura di Sky Sport per gli eventi clou della Serie A, a cominciare dalla Supercoppa di Lega in programma a Cirò Marina domenica 11 luglio. A completare la presentazione della stagione ci hanno pensato gli organizzatori locali delle tappe, collegati da remoto: il vicepresidente di Happy Car Sambenedettese, Roberto Rossetti, il presidente e giocatore di B-Point Napoli, Raffaele Moxedano, il presidente della ACSD Sabbia d'Oro, Ernestino Glerean, e il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. (ITALPRESS). pal/red 02-Lug-21 19:27