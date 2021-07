Ue: Draghi, 'debito sicuro per tutti stati membri è sfida riforma patto stabilità'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "A livello europeo, dobbiamo ragionare su come permettere a tutti gli Stati membri di emettere debito sicuro per stabilizzare le economie in caso di recessione. La discussione sulla riforma del Patto di Stabilità, per ora sospeso fino alla fine del 2022, è l’occasione ideale per farlo". Lo dice il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Accademia dei Lincei.

"Una risposta credibile a questo problema consentirebbe di migliorare la capacità della zona euro di rispondere alle crisi e allo stesso tempo rafforzerebbe ulteriormente l’indipendenza della BCE. Una politica fiscale espansiva non è in contrasto con la graduale discesa del rapporto tra debito e prodotto interno lordo necessaria nel medio periodo per ridurre le fragilità di una sovraesposizione", rimarca.