Philippe Donnet nuovo Ambasciatore della lingua italiana

Con una breve cerimonia a Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, il Presidente Andrea Riccardi ha consegnato a Philippe Donnet il Premio Dante Alighieri 2021. L’alto riconoscimento, assegnato ogni anno dalla più antica istituzione culturale del Paese e rappresentato da una copia della statua di Dante a Malta, testimonia il plauso per la valorizzazione delle radici, della cultura e della lingua italiana nello scenario internazionale in cui opera il Gruppo Generali, fondato a Trieste 190 anni fa e presente oggi in 50 Paesi.

La Società Dante Alighieri che sostiene l’opera di estroversione dell’Italia all’estero, di cui anche le imprese sono protagoniste, ha recentemente inaugurato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Dante.global, la prima piattaforma digitale che coniuga l’insegnamento di lingua italiana, la formazione dei docenti e la divulgazione culturale nell’anno del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.

Philippe Donnet è Group CEO di Assicurazioni Generali S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A. È inoltre membro del CdA di Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS e del Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini.

Motivazione: “In considerazione della meritevole opera di diffusione e di sostegno della cultura italiana nel mondo promossa dall’impresa da lui diretta e per aver voluto riservare un ruolo di primo piano alle radici della lingua italiana in un contesto internazionale, nonché per l’uso di opere di saggistica e di divulgazione scientifica, la Società Dante Alighieri conferisce al Group CEO di Assicurazioni Generali, il Dott. Philippe Donnet, la Benemerenza di Prima Classe per l’alto valore del suo mandato e quale Ambasciatore della nostra cultura nel mondo”.