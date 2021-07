Milano: Assolombarda, 'lavoriamo insieme per centro Rai, Tub e Olimpiadi'

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a Milano, ad esempio in Arexpo con Mind, deve essere replicata anche in futuro, secondo il presidente di Assolombarda Alessandro Spada.

"Lavoriamo insieme, cari sindaci, caro presidente della Regione, perché non ci siano tentennamenti su partite importanti per il futuro di questa città", dice in assemblea. I punti chiave sono "il nuovo centro di produzione Rai, che qui può contare su storiche competenze e professionalità; la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti dell’Unione europea, sulla quale chiedo il massimo impegno al Governo in nome del territorio con la più alta concentrazione delle domande di brevetti (33%)".

Senza contare, "l’assegnazione dell’Autorità Europea Antiriciclaggio, che per Milano – capitale finanziaria italiana e una delle principali piazze europee – sarebbe una grande occasione per valorizzare il suo impegno per la trasparenza e il contrasto all’illegalità" e infine "la realizzazione di tutte quelle strutture e infrastrutture necessarie per ospitare al meglio i Giochi Olimpici invernali Milano - Cortina 2026. Un altro esempio per la città di Milano è la riqualificazione dell’intera area di San Siro anche attraverso la costruzione del nuovo stadio".