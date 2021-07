M5S: Gelmini, 'pericoli per il Governo non ne vedo'**

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Rispetto tutto quello che sta avvenendo in casa d'altri non voglio commentare. Credo che il gradimento del premier Draghi sia talmente elevato e credo che questo Governo stia facendo delle cose buone che servono al paese, quindi pericoli francamente non li vedo". Così il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, a margine dell'assemblea di Assolombarda, a chi le chiedeva se vedesse rischi per il Governo dalla crisi del Movimento 5 Stelle.