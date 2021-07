Lavoro: Assolombarda, 'revisione Rdc, superare vincoli Decreto dignità'**

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Sul tema del lavoro "dobbiamo superare in modo strutturale e permanente i vincoli introdotti dal Decreto Dignità sui contratti a tempo determinato". E' la richiesta al Governo del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea. "Ora è più che mai necessario trovare soluzioni che consentano una volta per tutte la possibilità di deroga attraverso la contrattazione collettività", aggiunge. Quanto alle politiche attive, "una parte delle risorse per riformare il sistema può essere attinta operando una revisione del Reddito di cittadinanza, che non può essere considerato uno strumento di politica attiva".