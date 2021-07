Lavoro: Assolombarda, 'aspettiamo con ansia riforma ammortizzatori Orlando'

Milano, 1 lug. (Adnkronos) - “Noi imprenditori, in questo momento, abbiamo il problema di aumentare e qualificare le persone. La soluzione sta nell’accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive e della formazione professionale: i veri punti nodali per garantire l’occupabilità delle persone. Aspettiamo con ansia che il ministro Orlando presenti il suo progetto di riforma". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, parlando alla platea dell'assemblea, sottolineando che "è inaccettabile" il divario della spesa sostenuta per le politiche attive tra Italia (7,4 mld), Francia (17,8 mld) e Germania (22,9 mld)

"La migliore garanzia per il lavoratore deve stare nella forza della sua professionalità e non nell’ancoraggio a un determinato posto di lavoro”, ha aggiunto ancora.