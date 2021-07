Idv: punta al ritorno in Parlamento, obiettivo politiche 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - L'Italia dei Valori, il partito fondato nel 1998 da Antonio Di Pietro, torna in Parlamento per un progetto di rilancio che sarà presentato oggi alla Camera dei deputati. L’obiettivo non è questa legislatura ma le prossime politiche del 2023. Il gabbiano tornerà a volare? "La cosa era nell’aria già dallo scorso mese di febbraio, quando i Cinque Stelle che non condividevano più la linea del partito di Grillo avevano tentato un primo avvicinamento", risponde Sergio Scicchitano, avvocato da sempre di Di Pietro e del Partito Italia dei Valori.

"Non si guarda tanto a questa legislatura - spiega ancora il legale - l’orizzonte è quello delle politiche del 2023, con l’obiettivo di riportare la legalità al centro dell’attenzione e dell’azione politica".

"Oggi l’attenzione sui temi della legalità, da sempre terreno fertile intorno a cui l’Idv ha costruito tutte le sue politiche, si è abbassata. Eppure l’enorme quantità di risorse economiche del Recovery Fund rende più che mai necessario un rilancio della cultura della legalità, a supporto dell’economia sana e della difesa del lavoro. Solo così si potrà impedire alla criminalità di prendere il sopravvento", aggiunge ancora l’avvocato Scicchitano auspicando il ritorno di Italia dei Valori sulla scena politica insieme a quanti dei Cinque Stelle non condividono la linea del partito di Grillo.