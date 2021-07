F&P4Biz, partnership con Rtz per favorire l'incontro tra aziende e capitali

In linea con la mission aziendale di favorire l’incontro efficace e remunerativo tra imprese e finanza, F&P4BIZ si arricchisce di nuove competenze, professionalità e network grazie alla partnership strategica siglata con RTZ, studio professionale di consulenza societaria e tributaria fortemente radicato in Emilia-Romagna.

RTZ nasce dalla visione dei tre soci fondatori (Lorenzo Rutigliano, Matteo Tiezzi e Mirco Zucca) e si avvale delle competenze integrate di oltre 40 professionisti, attivi nelle principali città emiliane. Lo studio opera fianco a fianco di gruppi nazionali, multinazionali e P.M.I. ed è articolato in quattro sedi, che coprono a 360 gradi le esigenze delle imprese: dalla consulenza societaria e tax planning, all’assistenza contabile e amministrativa, passando per la pianificazione strategica e l’assistenza legale.

L’accordo tra F&P4BIZ e RTZ, già immediatamente operativo, ha avuto il suo debutto di successo nell’acquisizione, perfezionata ad aprile 2021, del 74% della bolognese “FARMA”, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di sistemi di rifornimento per il settore dei veicoli industriali, commerciali, agricoli e movimento terra.

La partnership prevede un affiancamento operativo e strategico tra RTZ e F&P4BIZ che, secondo la natura e la tipologia delle operazioni, può realizzarsi sia sul versante degli investimenti buy-side e dell’M&A sell-side, sia su quello in-side di supporto industriale alle aziende.

“L’accordo con una realtà professionale come RTZ è uno sviluppo naturale per noi - è il commento di Guglielmo Fiocchi e Maurizio Perroni, fondatori e partner di F&P4BIZ -. Lo Studio, radicato in uno dei territori a più alta crescita d’Europa e parte di un tessuto imprenditoriale vivace e all’avanguardia, è il compagno di strada ideale per ampliare la nostra offerta di competenze al servizio della crescita delle

imprese. RTZ è un fulcro di professionalità, complementari a quelle di F&P4BIZ, in costante dialogo con imprenditori desiderosi di crescere. A unirci non c’è solo la stessa idea di business, ma anche valori comuni come la ricerca continua dell’eccellenza e l’etica imprenditoriale”.

“Con F&P4BIZ - commenta Lorenzo Rutigliano di RTZ - si rafforza la capacità del nostro Studio di incidere positivamente a favore della crescita e dello sviluppo delle imprese del nostro territorio e di ampliare la portata dei nostri servizi professionali. Siamo convinti, da sempre, che il capitale più importante sia costituito dall’esperienza e dalla competenza. La partnership con F&P4BIZ ci dà accesso, nello spirito di squadra che ci accomuna, a saperi diversi ed eccellenti capacità professionali complementari alle nostre.