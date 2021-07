Europei: Mancini, 'grande rispetto per Belgio, sono i migliori in Europa'

Monaco, 1 lug. - (Adnkronos) - "Affrontiamo la miglior squadra in Europa insieme alla Francia, se sono in testa è perché hanno fatto bene ma cercheremo di vincere. Ho grande rispetto del Belgio ma dovremo fare il nostro gioco e vedere quello che accadrà". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio valido per i quarti di finale del campionato d'Europa. "La Svizzera ha battuto la Francia, l'Olanda è andata fuori con la Repubblica Ceca, questo dimostra che gare facili ora non ci sono -aggiunge Mancini-. Con il ct del Belgio Roberto Martinez ci siamo incontrati tante volte, ha fatto un gran lavoro, loro giocano un grande calcio. Siamo nella parte del tabellone più difficile, ora iniziamo dalla partita di domani che sarà dura e difficile ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Faremo la nostra partita, potremo aggiustare la squadra a gara in corso. Abbiamo un certo tipo di gioco, ce l'ha anche il Belgio, sarà una gara importante. Siamo felici di quel che abbiamo fatto fino ad oggi".