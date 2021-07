Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Mai abbassare la guardia ma nemmeno vivere nella paura. Ho sentito qualche virologo parlare di nuovi lockdown in autunno, lasciamo respirare gli italiani, permettiamo loro di vedere la luce in fondo al tunnel. La variante Delta non comporta nè più morti nè più ricoveri in ospedale". Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e rovescio.