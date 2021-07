Coni: si torna in campo con gli Educamp, presentata l'edizione 2021

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Si scende di nuovo in campo con gli Educamp. È stata presentata oggi, nel Salone d'Onore, l'edizione 2021 dei centri estivi multidisciplinari - organizzati dalle Asd/Ssd sotto la supervisione dei Comitati Regionali. Si riparte nel segno dei contenuti legati al progetto educativo promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per avviare e orientare allo sport i giovani dai 5 ai 14 anni, con l’obiettivo di favorire una corretta formazione rispettando le fasi di crescita nel rispetto delle potenzialità individuali.

L’attività sportiva giovanile del Coni riprende grazie all’impegno dei Comitati Regionali Coni, che supportano in ogni regione la difficile ripartenza delle Asd e Ssd, assistendole in un progetto dove 'il gioco' è utilizzato come strumento didattico privilegiato per l’apprendimento motorio-sportivo, fondamentale per il ruolo che riveste nel motivare i giovani e per la sua valenza aggregativa, il tutto nel rispetto delle Linee Guida e delle prescrizioni che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio da Covid-19.