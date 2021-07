Carceri: Scalfarotto, 'habeas corpus principio cardine democrazia'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "La ministra Cartabia ha ragione: la democrazia nasce su una sorta di patto in cui lo Stato prende su di sé la responsabilità dei detenuti, in quelle circostanze anche la politica deve stare dalla parte di Caino. A nessun cittadino detenuto in carcere può essere mai torto un capello e proprio per tutelare le forze dell’ordine coloro che sbagliano vanno sanzionati. L’habeas corpus, l’integrità fisica del prigioniero, è il fondamento della nostra democrazia, un principio cardine contro la dittatura e la tirannia”. Così il Sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a Radio Anch’io.