Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "So che Sheva ci pensa, nella sua testa c'è la volontà di tornare al Milan, dove ha fatto tanto bene da calciatore". Così il vice allenatore della Nazionale ucraina Mauro Tassotti in merito ad un possibile approdo di Andriy Shevchenko, attuale ct dell'Ucraina sulla panchina rossonera. "Credo che sia una cosa che in futuro vorrebbe fare", aggiunge Tassotti ai microfoni di Sky Sport.