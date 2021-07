Calcio: Malagò, 'ritardare inizio Serie A? Prossimo anno ci sono i Mondiali in Qatar'

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "Ho letto l'appello di De Laurentiis a Draghi ma credo che con tutte le cose di cui si deve occupare, non penso che il calendario della Serie A sia tra le sue priorità. Lo slittamento del campionato è comunque materia di esclusiva competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare a tutti che il prossimo anno (tra novembre e dicembre, ndr) abbiamo i mondiali di calcio in Qatar". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un evento al salone d'onore in merito all'appello lanciato ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di far slittare l' inizio del campionato a dicembre per avere certezze sulla riapertura degli stadi e la possibilità dei club di allestire la campagna abbonamenti.