Calcio: Interspac, Zenga e Berti tra i nuovi soci

Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola, Walter Zenga. Sono i nove nuovi soci che aderiscono a Interspac, la società presieduta Carlo Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare per rinforzare l'Inter.

“Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità che vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate -dice Cottarelli in una nota diffusa da Interspac-. Tifosi noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi, che hanno deciso di promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non appena espletate le necessarie formalità”.