Alis, un summit imprese-governo: “La sostenibilità essenza del futuro”

Quattro ministri su 23, numerosi sottosegretari, il capo di Stato maggiore della Difesa, autorità portuali , bancarie, imprenditoriali:cquasi gli Stati Generali del potere politico ed economico italiano per fotografare un dato di fatto rilevantissimo che, alla “tre giorni” dell’Alis apertasi oggi a settembre sulla “Green e blue economy per la ripartenza, Guido Grimaldi – fondatore e presidente, per il secondo mandato, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile – ha ben fotografato nella sua relazione d’apertura: “Grazie alle risorse stanziate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Fondo complementare, abbiamo una grande occasione da non perdere al fine di rilanciare davvero il nostro Paese, come avvenuto nel dopoguerra.

E', infatti, un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica ed accompagnare il Paese in un percorso virtuoso di transizione energetica, ambientale e digitale che diventa sempre più centrale anche per il trasporto e la logistica, a favore dei quali sono stati stanziati oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria, della sicurezza stradale, dei porti, dell'intermodalità e della logistica integrata".

" Nel Pnrr - ha evidenziato Grimaldi, "abbiamo ritrovato molte proposte di Alis, nonostante riteniamo che siano necessari ulteriori interventi a sostegno del trasferimento modale strada-mare e strada-ferro. In particolare, ALIS ha proposto di rendere strutturali le misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus, che rappresentano una vera e propria best practice italiana a livello europeo, prevedendone l'aumento delle risorse attraverso uno stanziamento di 100 milioni all'anno per ciascuna misura".

L’interlocutore diretto delle tante categorie rappresentate dall’Alis è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che – intervistato da Nunzia Di Girolamo – ha dato numerose notizie: “L'Alta Velocità Salerno Reggio-Calabria non verrà completata entro il 2026, per questo ci sono altri 10 miliardi per completarla entro il 2030. Ci sono una serie di proposte che ho già mandato in parlamento e uno dei tre lotti iniziali sarà il collegamento tra il porto di Gioia Tauro e le linee ferroviarie, vincolato dalla presenza di gallerie strette di vecchia generazione che non consentono il passaggio dei container. Abbiamo fatto una scelta che aiuti a 'stappare' uno dei nodi che impediscono al porto di Gioia Tauro di essere pienamente efficiente".

Gli ha fatto eco Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei deputati e presidente di Italia Viva, che ha sottolineato che tutti i debiti contratti con l’Europa vanno trasformati in “debito buono, , come lo ha definito Draghi, cioè in investimenti”, altrimenti “avremo lasciato in eredità ai nostri figli una zavorra sull'economia del 2050. E la responsabilità sarà della nostra generazione".

Notizie anche da Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione sociale: “Il governo è al lavoro per recuperare un gap storico tra Sud e Nord sul fronte dei servizi socio-sanitari. E non è escluso che già nella legge di bilancio 2022 ci sia l'abbandono del criterio della spesa storica, che penalizza il Mezzogiorno, nello stanziamento delle risorse, utilizzando invece come criterio quello dei livelli essenziali di prestazione, individuati sulla scorta delle indicazioni Ue”.

Il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani ha sottolineato come sia importante che “le imprese si muovano nella direzione di fare bilanci di sostenibilità", perchè "questo è diventato un obbligo", però ciò si rivela utile pure per gli investitori, che "vogliono investire su chi non sporca", ed è una “presa di conoscenza del mondo industriale", ed "una battaglia che pubblico e privato fanno insieme".

Infine la ministra per la famiglia Elena Bonetti ha sottolineato la rilevanza degli investimenti in arrivo sulle donne, “ed è importantissimo che Alis abbia scelto di parlare del tema femminile. La parità tra donne e uomini fa bene all'Italia. Ma per raggiungere la parità servono politiche e il Family Act per la prima volta investe nel lavoro femminile per estirpare la disparità".

Tra gli interventi dal mondo imprenditoriale, rilevante per concretezza quello di Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo e presidente designato dell’Isc (International shipping chamber): “Da tempo si era puntato solo sullo sviluppo dei porti di Genova e Trieste, ma sento con piacere che è in atto un ripensamento”, ha detto, riprendendo un’indicazione espressa poco prima dal palco da Teresa Bellanova, tra i viceministri e sottosegretari presenti, con Alessandro Morelli e Vincenzo Amendola e Pierpaolo Sileri: “La teoria che puntava tutto su Genova e Trieste è di grande interesse per il resto d’Europa, ma io credo che con i soldi italiani vadano prima fatti i nostri interessi, che ci inducono ad occuparci di tutti i nostri porti, per favorire il nostro export verso il resto del mondo e favorire anche l’importazione e la distribuzione delle merci che in buona parte passano per altri porti come Livorno, Civitavecchia, Napoli, Ravenna, Ancona, Venezia… i porti delle isole, senza parlare di Gioia Tauro. Trieste è sempre un porto importante, ma più mitteleuropeo che italiano; se guardi la geografia è meglio puntare anche su altri porti come quello di Ravenna. Una cosa è certa: come diceva il ministro gli investimenti nei porti sono estremamente importanti perchè nel 2050, quando avremo ridotto al 50% le nostre emissioni, il volume dei trasporti si sarà raddoppiato, quindi le nostre emissioni per km a tonnellata dovranno essere scese al 25% rispetto ad oggi, il che vuol dire emettere un quarto dell’attuale CO2”.

Sul tema della sostenibilità si è diffuso poi anche Pasquale Casillo, presidente di Casillo Group, definendolo “essenza del futuro di tutti”: “Alcuni lo confondono con un tema solo etico, mentre non lo è. E’ un tema è essenzialmente economico ma non nel senso del business, nel senso radicale della parola. Banalmente si impone la considerazione che il pianeta non ha risorse sufficienti per tutti, quindi … Non abbiamo ereditato il pianeta dai nostri genitori ma l’abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Se abbiamo almeno l’aspirazione di lasciare un pianeta migliore a chi verrà dopo di noi, almeno l’amore per i nostri figli dovrebbe indurci ad essere più attenti al rispetto delle risorse”.