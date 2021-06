Tv: Marcuzzi, 'dopo 25 anni a Mediaset vado via'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". A comunicarlo è Alessia Marcuzzi, che sceglie Instagram per un annuncio 'bomba': lascerà Mediaset dopo 25 anni. "E' per questo motivo non vi nascondo con grandissima sofferenza che ho deciso di comunicare all’Editore all’Azienda di voler andar via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni", scrive la conduttrice romana.

Che nell'annunciarlo ripercorre la sua stellare avventura a Mediaset: "La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire goal, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare", scrive la Marcuzzi. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono", conclude la conduttrice.