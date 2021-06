Tv: domani su Sky Tg24 'Vite – l’arte del possibile', ospite Brunello Cucinelli (3)

(Adnkronos) - Curato e realizzato dal direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis, 'Vite– L’arte del possibile' è un ciclo di dieci interviste – quella a Brunello Cucinelli è la terza del secondo ciclo - dedicate al successo e alla capacità di raggiungerlo. Un ritratto professionale e personale di grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo: dall’industria al cinema, dalla scienza allo stile fino all’arte e alla letteratura, divenendo noti in tutto il mondo. Le interviste entreranno anche a far parte della syndication dell’area news del Gruppo Comcast e potranno essere trasmesse anche da NBC. Le interviste di “Vite – L’arte del possibile” sono disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it

'Vite– l’arte del possibile', in onda andrà in onda domani alle 20.45 su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del dtt), lunedì 5 luglio alle 19.00 su Sky Arte (canale 120 di sky) e sarà disponibile on demand e su Skytg24.it.