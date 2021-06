Londra, 30 giu. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England club a Londra. L'azzurra, numero 62 del mondo, supera la svizzera Jil Belen Teichmann, numero 55 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-2 in poco più di un'ora.