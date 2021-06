Roma, 30 giu. (Adnkronos) - A quanto viene riferito da fonti parlamentari IV sta insistendo per l’intesa nel tavolo sul ddl Zan in corso al Senato. Fanno notare le stesse fonti che in assenza di un accordo si rischia il pantano parlamentare e di far saltare l’approvazione di una legge contro le discriminazioni omotransfobiche.