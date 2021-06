Mondo Rai/appuntamenti e novità ** (3)

(Adnkronos) - Dall'aula del Senato della Repubblica, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi e con il soprano Ekaterina Bakanova, esegue l'Inno di Mameli e musiche di Beethoven, Rossini, Mozart, Mascagni e Verdi. Il concerto, registrato nel 2018, viene proposto da Rai Cultura domani alle 18.00 su Rai5.

Ultimo giorno di scuola a “La banda dei FuoriClasse”. Domani, alle 15 su Rai Gulp, si conclude la seconda stagione del programma condotto da Mario Acampa e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore, in un anno scolastico molto complicato. In questa stagione la trasmissione ha ospitato insegnanti e divulgatori italiani e stranieri: un viaggio tra curiosità, insegnamenti e tante risate in compagnia del “capobanda” Mario Acampa, del disegnatore Gabriele Pino e dei tanti maestri. Per la puntata numero 108, l’ultima di questa stagione, ci saranno collegamenti speciali, lezioni in presenza e laboratori per l’estate con tutti i protagonisti del programma che racconteranno il loro concetto di viaggio. I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp). Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play.

Ultimo appuntamento con “Rai Orchestra Pops”, il ciclo di concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che esplora i confini tra il linguaggio classico, il rock, la musica per il cinema, il crossover e lo swing. Domani alle 20 in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura dall’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, l’americano John Axelrod – attuale Direttore Principale Ospite della Kyoto Symphony e Direttore principale e artistico della Real Orquesta Sinfónica de Sevilla – propone un programma che si apre con i Ballabili – mazurka, controdanza, polka, quadriglia, galop, valzer del commiato – di Nino Rota, tratti dal film “Il gattopardo” di Luchino Visconti e suonati nella pellicola cinematografica dall’orchestrina durante la festa privata a Palazzo Ponteleone. Ad anticipare i Ballabili, il Valzer brillante, l’inedita pagina verdiana il cui manoscritto era stato donato dal montatore del film Mario Serandrei a Visconti. A seguire, The Nutcracker Suite di Duke Ellington, registrata per l’etichetta discografica Columbia nel 1960: è la rivisitazione in chiave jazz di uno dei balletti più famosi al mondo, Lo schiaccianoci (The Nutcracker) di Pëtr Il’ič Čajkovskij, arrangiato assieme all’amico e storico collaboratore Billy Strayhorn, e trasformato in una suite con un’ouverture e otto movimenti. Chiude il concerto la suite Catfish Row di George Gershwin, basata sulle musiche di scena della sua celebre opera Porgy and Bess. Completata nel 1936, la Suite fu eseguita per la prima volta all’Academy of Music di Philadelphia il 21 gennaio dello stesso anno, con la Philadelphia Orchestra diretta da Alexander Smallens e Gershwin stesso al pianoforte.