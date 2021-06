Migranti: sindaco Lampedusa, 'straziante questa ennesima tragedia, chiedo incontro a Draghi'

Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - "Questa ennesima tragedia nel Mediterraneo è straziante, cosa altro deve accadere per far capire all'Italia ed all'Europa che così non si può andare avanti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, parlando del naufragio di oggi con sette morti. "Chiedo un incontro al presidente Draghi - aggiunge Martello - non si può continuare con la logica di una continua emergenza: bisogna affrontare l'intero fenomeno dei flussi migratori con un approccio differente, libero dalle speculazioni della contrapposizione politica ed incentrato sulla vera tutela dei diritti umani. E bisogna farlo subito perché mentre la politica continua a discutere, la gente muore in mare".