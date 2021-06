M5S: per eletti 'manina' Casaleggio dietro post Grillo contro Crimi**

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Ci sarebbe la 'manina' di Davide Casaleggio dietro al post in cui, su Facebook, Beppe Grillo ha risposto a muso duro al capo politico reggente Vito Crimi. A sostenerlo, in queste ore, diversi parlamentari, che hanno visto in alcuni passaggi del testo del garante alcune frase usate più volte dal presidente dell'associazione Rousseau. Nelle assemblee ma anche in alcuni messaggi, che l'Adnkronos ha potuto visionare. In particolare, si tratta dei passaggi in cui vengono spiegati i tecnicismi che renderebbero legittimo il voto su Rousseau. "Il sodalizio tra Grillo e Casaleggio è tornato più vivo che mai, ammesso si sia mai sciolto...", commentano le stesse fonti.