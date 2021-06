Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di Italia Viva. "Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamo salvato l'Italia. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva.