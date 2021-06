Governo: Draghi ha incontrato segretario generale Ocse

Roma, 30 giu. Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontro oggi a palazzo Chigi il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Mathias Cormann. Il colloquio si è focalizzato sulla collaborazione tra Italia e Ocse, sia in ambito bilaterale sia nel contesto della nostra Presidenza del G20, con particolare riferimento ai temi della ripresa economica globale post pandemica, della tassazione internazionale, della lotta al cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Si legge in una nota di palazzo Chigi.