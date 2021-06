Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato convocato questo pomeriggio, alle ore 16. Non c'è ancora l'ordine del giorno, ma sul tavolo del Cdm ci saranno sicuramente l'intesa sui licenziamenti raggiunta ieri in serata con i sindacati, la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali fino al 31 agosto e il rifinanziamento della legge Sabatini per le imprese.