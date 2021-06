Europei: Di Lorenzo, 'ho sentito Mertens, ci siamo dati appuntamento per venerdì'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Con Mertens ci siamo sentiti in settimana e ci siamo dati appuntamento per questa partita. Lo saluterò volentieri, ho un bellissimo rapporto con lui e sarà bellissimo ritrovarlo in campo". Queste le parole del terzino del Napoli e della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, a 'Tuttosport' in merito a Mertens, suo compagno di squadra nel Napoli che venerdì sera troverà come avversario nella partita dell'Italia contro il Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020.