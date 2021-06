Ddl Zan: Faraone, 'tavolo utile per iter veloce, Iv per portare legge in aula'

Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Il tavolo politico che abbiamo fortemente voluto si è rivelato utile come avevamo detto perché ogni forza politica ha potuto esprimere il proprio pensiero e confrontarsi con gli altri. Siamo finalmente entrati nel merito: entro venerdì ogni forza politica presenterà le sue proposte e martedi ci sarà una nuova riunione". Lo dice Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv.

"È importante che il ddl Zan abbia un iter veloce e sicuro perché si approvi una legge che serve al Paese e per non impantanare il Senato che dovrà trattare ad ora sette decreti prima della pausa estiva. In ogni caso, se non dovesse trovarsi un’intesa, Italia Viva conferma che voterà per portare in aula la legge", aggiunge Faraone al termine della riunione de capigruppo di maggioranza sul ddl Zan.