Cinema: Oliver Stone, 'con un doc racconto JFK alle nuove generazioni' (2)

(Adnkronos) - Oliver Stone ha poi ammesso che gli sarebbe piaciuto molto girare in Italia: “Una volta, anni fa, feci dei sopralluoghi a Cinecittà con Dino De Laurentiis, ma non se ne fece niente. Avrebbe voluto fare anche “Platoon” con me, ma non andò in porto. Poi, ho conosciuto il produttore Fernando Ghia, che lavorava con Franco Cristaldi nel 1974. Credo che girare in Italia sarebbe stata una grande opportunità”.

Infine, Stone ha parlato di politica americana. “Il problema non è tanto in chi viene eletto alla Casabianca, ma più il sistema, che resta profondamente imperialistico”. Stone, che riceverà un premio alla carriera, ha ripercorso in breve le tappe della sua vita: “Bisogna credere nei propri ideali e lottare per raggiungere gli obiettivi in cui si crede: io stesso mi sono dovuto rimboccare le maniche per diventare regista, girando ‘Platoon’ vent’anni dopo aver vissuto la traumatica esperienza del Vietnam. Ed è stato proprio tornando dalla guerra che ho avuto chiaro il mio destino: sarei diventato regista. Così ho frequentato la Film School di New York, accettando sudore e sacrifici e persino qualche fallimento, con diverse sceneggiature che non sono andate in porto. L’importante è, come sempre, rialzarsi. Anche quando – e a me è successo a 30 anni – sei pronto a gettare la spugna”