Carceri: Smeriglio-Bartolo, 'violata Carta diritti Ue'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo depositato un’interrogazione urgente alla Commissione europea sui fatti di Santa Maria Capua Vetere, portati alla luce da inchieste giornalistiche come quella del quotidiano 'Il Domani'. I fatti che emergono violano palesemente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, se appurati nella loro gravità potrebbero interessare il livello comunitario". Lo annunciano gli eurodeputati S&D Massimiliano Smeriglio e Pietro Bartolo.

"La magistratura italiana -aggiungono- farà il suo corso e certamente la custodia cautelare di alcuni dei protagonisti a 14 mesi dai fatti imputati è un tema scivoloso. Ma non è assolutamente accettabile che nel nostro Paese possano esistere situazioni di tale gravità con abusi perpetuati da chi dovrebbe tutelare l'ordine, i diritti e la sicurezza, e invece si rende protagonista di violenze inaudite. L’auspicio è che la politica nel suo insieme condanni quanto sta emergendo, non possiamo permetterci zone d’ombra nei settori dello Stato che hanno in carico la responsabilità di centinaia di persone”.