Carceri: Mirabelli, 'Salvini ambiguo, per noi difendere polizia penitenziaria ma punire abusi'

Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Salvini continua con la propaganda. Il tema per noi non è schierarsi pro o contro la polizia penitenziaria, ma sapere che per difendere un corpo importante dello Stato bisogna punire chi si è macchiato di reati ed abusi proprio per difendere la credibilità di tutti gli altri". Lo dice Franco Mirabelli, vice presidente del gruppo Pd.

"Essere ambigui come fa Salvini non aiuta: noi stiamo con chi in carcere fa un lavoro difficile e contro chi, coi propri comportamenti, rischia di screditare quell’impegno quotidiano", aggiunge Mirabelli.