Carceri: Letta, 'abusi intollerabili, Stato si serve con lealtà e onore'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Immagini gravissime su cui la Magistratura fará piena luce. La legge vale per tutti e in Italia vige lo stato di diritto. Abusi cosí intollerabili non possono avere cittadinanza nel nostro Paese. A maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore". Lo ha detto ieri il segretario del Pd Enrico Letta interpellato dal quotidiano Domani, il primo a diffondere il video sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.