Camera: aula saluta con applauso ritorno Boldrini

Roma, 30 giu (Adnkronos) - Un lungo applauso ha saluto l'ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva fatto il suo ritorno a Montecitorio già la scorsa settimana ma in una seduta dedicata alle interpellanze.

"Un saluto particolare al presidente Boldrini. Un saluto di cuore e gli auguri più sinceri, ovviamente. È bello rivederla in aula", ha detto il presidente di turno Andrea Mandelli.