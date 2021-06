Archeologia: rinasce Tempio d'Alatri, direttore museo Etrusco 'Sarà macchina del Tempio' (2)

(Adnkronos) - L'operazione di restauro, avviata da qualche settimana, ha per ora permesso di smontare "tutti gli elementi architettonici realizzati alla fine dell'Ottocento in modo da verificarne lo stato, integrare quello che è integrabile, sostituire quello che è danneggiato e rivedere tutto l'impianto architettonico che è fatto con le tecniche antiche", fa sapere Nizzo che aggiunge: "Il consolidamento anche antisismico che stiamo facendo è finanziato con fondi del ministero che ci hanno consentito, dopo 45 anni, di fare un intervento di enorme rilevanza per sostituire tutte le parti che erano degradate del tempio e soprattutto per renderlo pienamente accessibile e sicuro".

Tutto ciò "in vista del prossimo progetto, già finanziato con il bando della Regione Lazio di Lazio Innova, che si chiama 'La Macchina del Tempio'. All'interno del tempio ci sarà un allestimento multimediale che consentirà di realizzare videoproiezioni a 360 gradi e un sistema di fruizione completamente immersivo e multisensoriale. Avremo un sistema di videoproiezioni non solo sulle quattro pareti ma sul soffitto e sul pavimento".

"Il pubblico si troverà su una specie di passerella e vedrà intorno a sé la ricostruzione per il momento di due narrazioni immersive che riguarderanno Alatri e la sua storia e Vulci, i due estremi della Regione Lazio. Il progetto 'La Macchina del Tempio' prevede anche un sistema di videoproiezioni notturne nel cortile di villa Giulia", conclude il direttore.