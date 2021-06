Tre motivi per cui la biometria vocale è il miglior metodo di autenticazione

La biometria vocale era già in uso prima dell’epidemia da COVID-19, ma quest’ultima ha accelerato il bisogno di sistemi di autenticazione affidabili, per l’interazione tra aziende e clienti, ma anche all’interno delle organizzazioni con dipendenti e partner professionali. I motivi per cui, in diversi settori, è consigliabile implementare sistemi di riconoscimento e autenticazione vocale sono molteplici: eccone alcuni dei principali, individuati all’interno di un recente report di Forrester Research, nella stesura del quale siamo stati citati anche noi di Spitch.

La biometria vocale offre un livello di sicurezza migliore rispetto alle password statiche. Se le password non risultano efficaci contro attacchi di tipo replay, credential stuffing o password spray, la biometria vocale è difficile da violare perché è intimamente legata alle caratteristiche personali e morfologiche dell’utente e ad azioni concrete, utilizzando inoltre tecniche di prevenzione di liveness detection. Nei call center, la biometria vocale offre un livello di sicurezza decisamente superiore rispetto ai più obsoleti metodi di autenticazione, basati spesso su pin, data di nascita, codice postale, numero di account o le ultime 4 cifre del documento di identità. La biometria vocale offre infatti un livello di autenticazione non ambigua che gli operatori del customer service possono facilmente usare prima di instradare correttamente la telefonata o fornire le informazioni richieste, ed è questo il motivo per cui molte organizzazioni stanno sostituendo le password con la biometria.

Garantisce una migliore customer experience. La biometria vocale permette di velocizzare il procedimento di autenticazione. All’interno di un call center, per esempio, l’utente non deve ricordare password o passphrase e nemmeno eseguire alcun tipo di attività. La biometria vocale riconosce infatti semplicemente l’associazione della voce del cliente al cliente stesso. Ciò può avvenire in modalità end-to-end indipendentemente dal fatto che l’interazione avvenga e si concluda in un sistema interattivo di risposta automatica (IVR) o Assistente Virtuale (BOT) o passi da un IVR/BOT a un operatore umano o intercorra durante un’interazione human to human Il risultato di tutto ciò per il cliente è un’esperienza della procedura di autenticazione totalmente fluida, mentre i tempi delle chiamate si riducono in maniera drastica.

Risponde alle esigenze di autenticazione contactless e low cost. Dal punto di vista dell’utente, la biometria vocale richiede soltanto un microfono, di cui sia i dispositivi mobili sia i vecchi telefoni fissi sono provvisti: non serve alcun altro sensore specifico e costoso. Inoltre, gli utenti possono utilizzare la biometria vocale mentre stanno digitando su piccoli device, magari quando può risultare difficoltoso o addirittura pericoloso servirsi dell’impronta digitale, come per esempio mentre si sta guidando. La biometria vocale ha anche la qualità di essere contactless, il che è un grande vantaggio nelle applicazioni utilizzate dai sanitari, a cui il personale può ricorrere per esempio anche nel caso in cui indossi mascherina, occhiali o guanti di gomma, tutte situazioni in cui il riconoscimento facciale o attraverso impronte digitali sarebbe inutile o comunque molto poco pratico.

Concludendo, potremmo dire che il principale vantaggio della biometria vocale è che entra in gioco il “chi sei e che cosa fai”: per questo è difficile ingannarla. Diversamente dalle modalità di autenticazione basate su password, che sono facili da compromettere, la biometria vocale rappresenta una sfida ardua per i truffatori. Come altri metodi biometrici di riconoscimento (impronte digitali o riconoscimento facciale), le soluzioni di biometria vocale sono costruite sul riconoscimento dinamico di una caratteristica biometrica “fissa” dell’utente (in questo caso la sua voce), in grado di valutare le sue variazioni di tono e modo.

Le soluzioni più moderne di biometria vocale offrono modalità operative attive o passive, dipendenti o indipendenti dal testo; quest’ultima opzione è nella nostra visione la più sicura e avanzata. La biometria vocale passiva ascolta silenziosamente e autentica il cliente mentre sta interagendo con il sistema telefonico vocale o con un operatore del servizio di assistenza.

L’impronta vocale che viene creata per un utente è una rappresentazione matematica della sua voce e diventa un dato personale, solo nel momento in cui viene associata al possessore della stessa. È sempre cruciale valutare i requisiti legali e di conformità prima di implementare una soluzione di biometria vocale. I requisiti legali, di conformità e di privacy sulla biometria vocale sono diversi a seconda degli stati. Assicuratevi quindi di collaborare con i vostri dipartimenti legali e con responsabili per la privacy della vostra azienda per essere conformi alla legislazione vigente nel vostro territorio.