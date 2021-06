Tennis: Wimbledon, Fognini supera il primo turno

Londra, 29 giu. - (Adnkronos) - Fabio Fognini supera il primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawn tennis and Croquet club. Il ligure, numero 31 del mondo e 26 del seeding, sconfigge lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 39 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2, 6-4 in poco meno di due ore, in una partita interrotta ieri per oscurità e conclusasi oggi.