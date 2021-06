Senato: Unterberger, 'auguri al Presidente Napolitano'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "A nome del Gruppo che ha l’onore di averlo come il più illustre dei suoi componenti, porgo al Presidente emerito Giorgio Napolitano i più calorosi auguri per il suo compleanno, uniti a un sentimento di gratitudine e di riconoscenza per il suo costante e sempre alto impegno a favore delle Istituzioni e del Paese.” Lo scrive in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato, Julia Unterberger. L'ex Capo dello Stato infatti compie oggi 96 anni.