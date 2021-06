Rimini: Boccia, 'Pd unito con Sadegholvaad, candidatura di Italia che guarda a futuro'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "La fatica della mediazione nella politica è una fatica collettiva che va sempre ricercata e senza i partiti questo livello di confronto non ci sarebbe mai. Qui a Rimini il candidato sindaco del centrosinistra largo sarà Jamil Sadegholvaad, un riminese di padre iraniano sposato con una afro-brasiliana che racchiude dentro la sua vita l’Italia di domani e la bellezza della società aperta di oggi". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7.

"Sarà sindaco in tandem con la bravissima Chiara Bellini indicata ieri vice, in rappresentanza della vasta e sempre molto attiva società civile riminese. Ieri sera lo ha deciso il partito riminese nel corso di un'assemblea molto partecipata e sentita, dopo settimane di confronto. La politica è dialogo, confronto e sintesi; non può esserci un padrone che decide".

"Hanno deciso a Rimini dopo un lungo confronto politico con donne e uomini tostissimi che, spesso, non partecipano ai dibattiti nazionali ma che invece hanno il polso delle dinamiche territoriali e che danno cuore al partito: da Gnassi, eccellente sindaco uscente, a Emma Petitti presidente del consiglio regionale dell’Emilia Romagna protagonista di questo successo".