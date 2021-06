Milano: ruba portafoglio su autobus, arrestato

Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino del Gambia, 32 anni, irregolare in Italia e pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti lo hanno bloccato poco dopo aver derubato del portafogli una donna con difficoltà di movimento, a bordo di un autobus, in zona Centrale.

Alla vista degli agenti, il 32enne ha tentato di reagire con violenza ma è stato subito fermato. Il portafogli, contenente circa 100 euro e svariati documenti, è stato riconsegnato alla vittima. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso anche di uno smartphone non suo. Oltre ad essere arrestato, il gambiano è stato denunciato per ricettazione.