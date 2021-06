Lombardia: sostiene teatro e sale cinema con 'Next', stanziato oltre 1 mln (2)

(Adnkronos) - "Sostengo con convinzione il progetto Next che quest'anno, per via della lunga stagione pandemica conclusa, assume - ha sottolineato l'assessore Galli - un'importanza strategica nell'ambito delle politiche culturali relative allo spettacolo, ancora maggiore. Lo spettacolo dal vivo, congelato da tre lockdown consecutivi, è tornato finalmente in scena. Tuttavia, le ferite economiche e sociali lasciate dalla clausura forzata sono ben lontane dall'essere rimarginate. Next avrà il compito di contribuire alla ricomposizione del tessuto aggregativo delle nostre comunità territoriali promuovendo una rinnovata socialità culturale".